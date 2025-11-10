Get Rich or Die Trying Harga Hari Ini

Harga langsung Get Rich or Die Trying (GRODT) hari ini ialah $ 0.00189958, dengan 5.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GRODT kepada USD penukaran adalah $ 0.00189958 setiap GRODT.

Get Rich or Die Trying kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,897,668, dengan bekalan edaran sebanyak 1000.00M GRODT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GRODT didagangkan antara $ 0.00178166 (rendah) dan $ 0.00192377 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00588249, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00165837.

Dalam prestasi jangka pendek, GRODT dipindahkan -1.17% dalam sejam terakhir dan -25.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.90M$ 1.90M $ 1.90M Bekalan Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,998.0 999,999,998.0 999,999,998.0

Had Pasaran semasa Get Rich or Die Trying ialah $ 1.90M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GRODT ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999998.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.90M.