Tokenomik Get Rich or Die Trying (GRODT)

Lihat cerapan utama tentang Get Rich or Die Trying (GRODT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:52:45 (UTC+8)
Get Rich or Die Trying (GRODT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Get Rich or Die Trying (GRODT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 2.10M
$ 2.10M
Jumlah Bekalan:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
Bekalan Edaran:
$ 1000.00M
$ 1000.00M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 2.10M
$ 2.10M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00588249
$ 0.00588249
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00165837
$ 0.00165837
Harga Semasa:
$ 0.0020972
$ 0.0020972

Get Rich or Die Trying (GRODT) Maklumat

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

Laman Web Rasmi:
https://grodt.xyz/
Kertas putih:
https://grodt.xyz/

Tokenomik Get Rich or Die Trying (GRODT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Get Rich or Die Trying (GRODT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GRODT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GRODT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GRODT, terokai GRODT harga langsung token!

GRODT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GRODT? Halaman ramalan harga GRODT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.

Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi