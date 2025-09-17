GetKicks (KICKS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01165333$ 0.01165333 $ 0.01165333 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.18% Perubahan Harga (1D) +21.19% Perubahan Harga (7D) +258.98% Perubahan Harga (7D) +258.98%

GetKicks (KICKS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KICKS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KICKS sepanjang masa ialah $ 0.01165333, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KICKS telah berubah sebanyak +1.18% sejak sejam yang lalu, +21.19% dalam 24 jam dan +258.98% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GetKicks (KICKS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 171.95K$ 171.95K $ 171.95K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 337.22K$ 337.22K $ 337.22K Bekalan Peredaran 2.55B 2.55B 2.55B Jumlah Bekalan 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0 5,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GetKicks ialah $ 171.95K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KICKS ialah 2.55B, dengan jumlah bekalan sebanyak 5000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 337.22K.