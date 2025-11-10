GetTheGirl Harga Hari Ini

Harga langsung GetTheGirl (GTG) hari ini ialah --, dengan 18.39% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GTG kepada USD penukaran adalah -- setiap GTG.

GetTheGirl kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 35,546, dengan bekalan edaran sebanyak 822.71M GTG. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GTG didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00128154, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GTG dipindahkan +1.86% dalam sejam terakhir dan -90.53% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GetTheGirl (GTG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 35.55K$ 35.55K $ 35.55K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 35.55K$ 35.55K $ 35.55K Bekalan Peredaran 822.71M 822.71M 822.71M Jumlah Bekalan 822,713,514.237148 822,713,514.237148 822,713,514.237148

Had Pasaran semasa GetTheGirl ialah $ 35.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GTG ialah 822.71M, dengan jumlah bekalan sebanyak 822713514.237148. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 35.55K.