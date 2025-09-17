Geyser (GYSR) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03938545 $ 0.03938545 $ 0.03938545 24J Rendah $ 0.03983821 $ 0.03983821 $ 0.03983821 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03938545$ 0.03938545 $ 0.03938545 24J Tinggi $ 0.03983821$ 0.03983821 $ 0.03983821 Sepanjang Masa $ 3,136.29$ 3,136.29 $ 3,136.29 Harga Terendah $ 0.01730428$ 0.01730428 $ 0.01730428 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) +0.99% Perubahan Harga (7D) +1.69% Perubahan Harga (7D) +1.69%

Geyser (GYSR) harga masa nyata ialah $0.0398021. Sepanjang 24 jam yang lalu, GYSR didagangkan antara $ 0.03938545 rendah dan $ 0.03983821 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GYSR sepanjang masa ialah $ 3,136.29, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.01730428.

Dari segi prestasi jangka pendek, GYSR telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, +0.99% dalam 24 jam dan +1.69% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Geyser (GYSR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 387.30K$ 387.30K $ 387.30K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 398.02K$ 398.02K $ 398.02K Bekalan Peredaran 9.73M 9.73M 9.73M Jumlah Bekalan 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Had Pasaran semasa Geyser ialah $ 387.30K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GYSR ialah 9.73M, dengan jumlah bekalan sebanyak 10000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 398.02K.