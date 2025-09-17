GG (GGTK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00270052 $ 0.00270052 $ 0.00270052 24J Rendah $ 0.00276277 $ 0.00276277 $ 0.00276277 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00270052$ 0.00270052 $ 0.00270052 24J Tinggi $ 0.00276277$ 0.00276277 $ 0.00276277 Sepanjang Masa $ 2.61$ 2.61 $ 2.61 Harga Terendah $ 0.00261721$ 0.00261721 $ 0.00261721 Perubahan Harga (1J) -0.32% Perubahan Harga (1D) -1.15% Perubahan Harga (7D) +1.66% Perubahan Harga (7D) +1.66%

GG (GGTK) harga masa nyata ialah $0.00271884. Sepanjang 24 jam yang lalu, GGTK didagangkan antara $ 0.00270052 rendah dan $ 0.00276277 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GGTK sepanjang masa ialah $ 2.61, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00261721.

Dari segi prestasi jangka pendek, GGTK telah berubah sebanyak -0.32% sejak sejam yang lalu, -1.15% dalam 24 jam dan +1.66% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GG (GGTK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 97.34K$ 97.34K $ 97.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 127.24K$ 127.24K $ 127.24K Bekalan Peredaran 35.80M 35.80M 35.80M Jumlah Bekalan 46,800,000.0 46,800,000.0 46,800,000.0

Had Pasaran semasa GG ialah $ 97.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GGTK ialah 35.80M, dengan jumlah bekalan sebanyak 46800000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 127.24K.