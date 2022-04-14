Tokenomik ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)

Lihat cerapan utama tentang ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Maklumat

The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.

Laman Web Rasmi:
https://warpcast.com/mk/0xb900eb09

ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 180.12K
$ 180.12K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 100.00B
$ 100.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 180.12K
$ 180.12K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GHFFB47YII2RTEEYY10OP yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GHFFB47YII2RTEEYY10OP yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GHFFB47YII2RTEEYY10OP, terokai GHFFB47YII2RTEEYY10OP harga langsung token!

GHFFB47YII2RTEEYY10OP Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GHFFB47YII2RTEEYY10OP? Halaman ramalan harga GHFFB47YII2RTEEYY10OP kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.