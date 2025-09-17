GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 24J Rendah $ 0 24J Tinggi Sepanjang Masa $ 0.00033069 Harga Terendah $ 0.00000465 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00%

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) harga masa nyata ialah $0.00000655. Sepanjang 24 jam yang lalu, GHIBLICHAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GHIBLICHAD sepanjang masa ialah $ 0.00033069, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000465.

Dari segi prestasi jangka pendek, GHIBLICHAD telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 6.55K Kelantangan (24J) -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.55K Bekalan Peredaran 1000.00M Jumlah Bekalan 999,999,765.68

Had Pasaran semasa GHIBLI CHAD ialah $ 6.55K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GHIBLICHAD ialah 1000.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999999765.68. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.55K.