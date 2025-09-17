Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00029455$ 0.00029455 $ 0.00029455 Harga Terendah $ 0.00000357$ 0.00000357 $ 0.00000357 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +13.63% Perubahan Harga (7D) +13.63%

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) harga masa nyata ialah $0.00000728. Sepanjang 24 jam yang lalu, GHIBLI ELON didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GHIBLI ELON sepanjang masa ialah $ 0.00029455, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000357.

Dari segi prestasi jangka pendek, GHIBLI ELON telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +13.63% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.28K$ 7.28K $ 7.28K Bekalan Peredaran 999.62M 999.62M 999.62M Jumlah Bekalan 999,623,428.17651 999,623,428.17651 999,623,428.17651

Had Pasaran semasa Ghibli Elon ialah $ 7.28K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GHIBLI ELON ialah 999.62M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999623428.17651. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.28K.