Tokenomik Ghibli Elon (GHIBLI ELON)

Lihat cerapan utama tentang Ghibli Elon (GHIBLI ELON), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Maklumat

Ghibli Elon is a Solana-based project inspired by the whimsical charm and artistry of Ghibli-style anime. Merging nostalgic visuals with cutting-edge blockchain technology, our mission is to create a vibrant ecosystem of anime lovers, collectors, and degens who appreciate the beauty of storytelling and community. Whether you're here for the art, the memes, or the moonshots — Ghibli Elon is your portal to an anime-infused crypto adventure.

Laman Web Rasmi:
https://linktr.ee/Ghibli_ElonMusk

Ghibli Elon (GHIBLI ELON) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ghibli Elon (GHIBLI ELON), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 7.28K
$ 7.28K
Jumlah Bekalan:
$ 999.62M
$ 999.62M
Bekalan Edaran:
$ 999.62M
$ 999.62M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 7.28K
$ 7.28K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik Ghibli Elon (GHIBLI ELON): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ghibli Elon (GHIBLI ELON) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GHIBLI ELON yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GHIBLI ELON yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GHIBLI ELON, terokai GHIBLI ELON harga langsung token!

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.