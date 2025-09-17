Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.01480693$ 0.01480693 $ 0.01480693 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.13% Perubahan Harga (1D) +0.15% Perubahan Harga (7D) +13.62% Perubahan Harga (7D) +13.62%

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, KAPIBALA didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi KAPIBALA sepanjang masa ialah $ 0.01480693, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, KAPIBALA telah berubah sebanyak +0.13% sejak sejam yang lalu, +0.15% dalam 24 jam dan +13.62% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 12.32K$ 12.32K $ 12.32K Bekalan Peredaran 999.24M 999.24M 999.24M Jumlah Bekalan 999,243,494.107169 999,243,494.107169 999,243,494.107169

Had Pasaran semasa Ghibli Kapibala ialah $ 12.32K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran KAPIBALA ialah 999.24M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999243494.107169. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 12.32K.