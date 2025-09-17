ghibli michi (GMICHI) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00018502$ 0.00018502 $ 0.00018502 Harga Terendah $ 0.00000518$ 0.00000518 $ 0.00000518 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) 0.00% Perubahan Harga (7D) 0.00%

ghibli michi (GMICHI) harga masa nyata ialah $0.00000744. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMICHI didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMICHI sepanjang masa ialah $ 0.00018502, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00000518.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMICHI telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan 0.00% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

ghibli michi (GMICHI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 7.43K$ 7.43K $ 7.43K Bekalan Peredaran 999.39M 999.39M 999.39M Jumlah Bekalan 999,391,340.012215 999,391,340.012215 999,391,340.012215

Had Pasaran semasa ghibli michi ialah $ 7.43K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMICHI ialah 999.39M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999391340.012215. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 7.43K.