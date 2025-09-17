Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.35% Perubahan Harga (1D) +2.74% Perubahan Harga (7D) -6.95% Perubahan Harga (7D) -6.95%

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GMUBARAK didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GMUBARAK sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GMUBARAK telah berubah sebanyak +0.35% sejak sejam yang lalu, +2.74% dalam 24 jam dan -6.95% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 51.15K$ 51.15K $ 51.15K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 51.15K$ 51.15K $ 51.15K Bekalan Peredaran 420.00T 420.00T 420.00T Jumlah Bekalan 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0 420,000,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Ghibli Mubarak ialah $ 51.15K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GMUBARAK ialah 420.00T, dengan jumlah bekalan sebanyak 420000000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 51.15K.