GHO (GHO) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.998771 $ 0.998771 $ 0.998771 24J Rendah $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.998771$ 0.998771 $ 0.998771 24J Tinggi $ 1.0$ 1.0 $ 1.0 Sepanjang Masa $ 1.03$ 1.03 $ 1.03 Harga Terendah $ 0.917065$ 0.917065 $ 0.917065 Perubahan Harga (1J) -0.01% Perubahan Harga (1D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.01% Perubahan Harga (7D) -0.01%

GHO (GHO) harga masa nyata ialah $0.999476. Sepanjang 24 jam yang lalu, GHO didagangkan antara $ 0.998771 rendah dan $ 1.0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GHO sepanjang masa ialah $ 1.03, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.917065.

Dari segi prestasi jangka pendek, GHO telah berubah sebanyak -0.01% sejak sejam yang lalu, -0.01% dalam 24 jam dan -0.01% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GHO (GHO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 352.59M$ 352.59M $ 352.59M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 352.59M$ 352.59M $ 352.59M Bekalan Peredaran 352.78M 352.78M 352.78M Jumlah Bekalan 352,781,746.001179 352,781,746.001179 352,781,746.001179

Had Pasaran semasa GHO ialah $ 352.59M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GHO ialah 352.78M, dengan jumlah bekalan sebanyak 352781746.001179. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 352.59M.