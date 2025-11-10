GHOAD Harga Hari Ini

Harga langsung GHOAD (GHOAD) hari ini ialah --, dengan 14.23% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GHOAD kepada USD penukaran adalah -- setiap GHOAD.

GHOAD kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 229,635, dengan bekalan edaran sebanyak 4.00B GHOAD. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GHOAD didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00449904, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GHOAD dipindahkan +0.06% dalam sejam terakhir dan -50.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GHOAD (GHOAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 229.64K$ 229.64K $ 229.64K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 229.64K$ 229.64K $ 229.64K Bekalan Peredaran 4.00B 4.00B 4.00B Jumlah Bekalan 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GHOAD ialah $ 229.64K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GHOAD ialah 4.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 4000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 229.64K.