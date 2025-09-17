GHOG (GHOG) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 24J Rendah $ 1.24 $ 1.24 $ 1.24 24J Tinggi 24J Rendah $ 1.2$ 1.2 $ 1.2 24J Tinggi $ 1.24$ 1.24 $ 1.24 Sepanjang Masa $ 52.76$ 52.76 $ 52.76 Harga Terendah $ 0.957138$ 0.957138 $ 0.957138 Perubahan Harga (1J) -0.20% Perubahan Harga (1D) -2.61% Perubahan Harga (7D) +2.65% Perubahan Harga (7D) +2.65%

GHOG (GHOG) harga masa nyata ialah $1.2. Sepanjang 24 jam yang lalu, GHOG didagangkan antara $ 1.2 rendah dan $ 1.24 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GHOG sepanjang masa ialah $ 52.76, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.957138.

Dari segi prestasi jangka pendek, GHOG telah berubah sebanyak -0.20% sejak sejam yang lalu, -2.61% dalam 24 jam dan +2.65% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GHOG (GHOG) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 29.34K$ 29.34K $ 29.34K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 74.86K$ 74.86K $ 74.86K Bekalan Peredaran 24.39K 24.39K 24.39K Jumlah Bekalan 62,216.76958208208 62,216.76958208208 62,216.76958208208

Had Pasaran semasa GHOG ialah $ 29.34K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GHOG ialah 24.39K, dengan jumlah bekalan sebanyak 62216.76958208208. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 74.86K.