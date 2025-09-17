Ghost (GHOST) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.03319613 $ 0.03319613 $ 0.03319613 24J Rendah $ 0.03616339 $ 0.03616339 $ 0.03616339 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.03319613$ 0.03319613 $ 0.03319613 24J Tinggi $ 0.03616339$ 0.03616339 $ 0.03616339 Sepanjang Masa $ 2.11$ 2.11 $ 2.11 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -1.35% Perubahan Harga (1D) +7.16% Perubahan Harga (7D) +29.09% Perubahan Harga (7D) +29.09%

Ghost (GHOST) harga masa nyata ialah $0.03559581. Sepanjang 24 jam yang lalu, GHOST didagangkan antara $ 0.03319613 rendah dan $ 0.03616339 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GHOST sepanjang masa ialah $ 2.11, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GHOST telah berubah sebanyak -1.35% sejak sejam yang lalu, +7.16% dalam 24 jam dan +29.09% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Ghost (GHOST) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 994.07K$ 994.07K $ 994.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 994.07K$ 994.07K $ 994.07K Bekalan Peredaran 27.93M 27.93M 27.93M Jumlah Bekalan 27,926,726.68198739 27,926,726.68198739 27,926,726.68198739

Had Pasaran semasa Ghost ialah $ 994.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GHOST ialah 27.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 27926726.68198739. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 994.07K.