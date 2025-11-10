GHOSTFI Harga Hari Ini

Harga langsung GHOSTFI (GHOSTFI) hari ini ialah $ 0.00010908, dengan 2.91% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GHOSTFI kepada USD penukaran adalah $ 0.00010908 setiap GHOSTFI.

GHOSTFI kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 109,053, dengan bekalan edaran sebanyak 999.80M GHOSTFI. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GHOSTFI didagangkan antara $ 0.00010308 (rendah) dan $ 0.00011763 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00017462, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00007309.

Dalam prestasi jangka pendek, GHOSTFI dipindahkan +1.79% dalam sejam terakhir dan -13.82% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GHOSTFI (GHOSTFI) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 109.05K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 109.05K
Bekalan Peredaran 999.80M
Jumlah Bekalan 999,798,790.9424254

