Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use.
Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.
Tokenomik Gia by DexFi (GIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Gia by DexFi (GIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GIA yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GIA yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GIA, terokai GIA harga langsung token!
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.