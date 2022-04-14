Tokenomik Gia by DexFi (GIA)

Lihat cerapan utama tentang Gia by DexFi (GIA), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Gia by DexFi (GIA) Maklumat

Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use.

Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.

Laman Web Rasmi:
https://dexfi.ai

Gia by DexFi (GIA) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gia by DexFi (GIA), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 216.46K
Jumlah Bekalan:
$ 100.00B
Bekalan Edaran:
$ 100.00B
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 216.46K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00000949
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00000122
Harga Semasa:
$ 0
Tokenomik Gia by DexFi (GIA): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gia by DexFi (GIA) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GIA yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GIA yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GIA, terokai GIA harga langsung token!

GIA Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GIA? Halaman ramalan harga GIA kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.