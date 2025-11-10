Tokenomik Giant Token (GTAN)
Giant Token (GTAN) Tokenomik & Analisis Harga
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Giant Token (GTAN), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Giant Token (GTAN) Maklumat
Giant Token ($GTAN) is a groundbreaking African charity-focused digital currency project that leverages the power of blockchain technology to create a tangible and transparent impact. Beyond its function as a secure and efficient digital asset, GTAN is built on a core mission to uplift underprivileged communities in Africa, providing essential aid to those who need it most, including widows, widowers, and the elderly. The project's unique structure ensures a continuous flow of support, enhancing local communities and fostering lasting, positive change.
The $GTAN ecosystem is designed to be a beacon of transparency and accountability. By utilizing blockchain technology, every transaction and every donation is recorded on an immutable public ledger. This level of transparency eliminates the intermediaries often found in traditional charity models, ensuring that funds go directly to beneficiaries and that donors can see the real-world impact of their contributions. This creates a secure and trustworthy environment for all stakeholders, from project partners to individual community members.
$GTAN offers a unique investment opportunity that seamlessly blends financial returns with a powerful social mission. A key part of our innovative tokenomics is the transaction tax system, where a small percentage of every trade is automatically allocated to a dedicated charity wallet. This sustainable business model ensures that the project’s success is directly tied to the positive change it creates, providing a continuous and growing source of funding for our charitable initiatives.
For investors, $GTAN is more than just a digital asset; it is a means of participating in a powerful movement for social good. A portion of each transaction is distributed as reflections to all token holders, providing a passive income stream simply for holding the token. This dual-purpose model allows investors to not only position themselves for potential profits in the rapidly growing world of cryptocurrency but also to make a tangible difference in the world. As the demand for socially responsible investing (SRI) continues to rise, $GTAN is perfectly positioned to appeal to a new generation of investors who prioritize projects that align with their values.
Our community is the heart of the Giant Token project. By investing in $GTAN, you're not just buying a token—you’re joining a global community of like-minded individuals who are passionate about using cryptocurrency to solve real-world problems. This engaged and passionate community is a vital component of the project's long-term success, driving awareness, and helping to identify and support new charitable causes.
Finally, Giant Token ($GTAN) represents the future of philanthropy—a future where technology, finance, and social responsibility converge. It's a testament to the idea that a digital currency can be a force for profound, positive change. Join us in building a better future, one transaction at a time.
Tokenomik Giant Token (GTAN): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik Giant Token (GTAN) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token GTAN yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token GTAN yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik GTAN, terokai GTAN harga langsung token!
GTAN Ramalan Harga
Ingin tahu ke mana hala tuju GTAN? Halaman ramalan harga GTAN kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.
Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?
MEXC ialah salah satu bursa kripto terkemuka dunia, dipercayai oleh berjuta-juta pengguna di seluruh dunia. Sama ada anda seorang pemula atau profesional, MEXC ialah cara termudah anda untuk kripto.
Penafian
Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.
Sila baca dan fahami Perjanjian Pengguna dan Dasar Privasi
PANAS
Mata wang kripto yang menjadi trend masa kini yang mendapat perhatian pasaran yang ketara
Volum TERATAS
Mata wang kripto dengan volum dagangan tertinggi
Baru Ditambah
Terakhir disenaraikan mata wang kripto yang tersedia untuk perdagangan
Pemegang Untung Tertinggi Terbanyak
Pemeroleh keuntungan teratas kripto 24 J yang setiap pedagang harus berikan perhatian