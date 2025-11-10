Gibape Harga Hari Ini

Harga langsung Gibape (GIB) hari ini ialah $ 0.00003528, dengan 3.71% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GIB kepada USD penukaran adalah $ 0.00003528 setiap GIB.

Gibape kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 30,090, dengan bekalan edaran sebanyak 852.69M GIB. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GIB didagangkan antara $ 0.0000334 (rendah) dan $ 0.00003545 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00122181, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00001911.

Dalam prestasi jangka pendek, GIB dipindahkan +0.39% dalam sejam terakhir dan -8.35% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gibape (GIB) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.09K$ 30.09K $ 30.09K Bekalan Peredaran 852.69M 852.69M 852.69M Jumlah Bekalan 852,686,694.8236679 852,686,694.8236679 852,686,694.8236679

Had Pasaran semasa Gibape ialah $ 30.09K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GIB ialah 852.69M, dengan jumlah bekalan sebanyak 852686694.8236679. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.09K.