GICTrade (GICT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.850629 $ 0.850629 $ 0.850629 24J Rendah $ 0.864843 $ 0.864843 $ 0.864843 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.850629$ 0.850629 $ 0.850629 24J Tinggi $ 0.864843$ 0.864843 $ 0.864843 Sepanjang Masa $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 Harga Terendah $ 0.379423$ 0.379423 $ 0.379423 Perubahan Harga (1J) -0.03% Perubahan Harga (1D) -0.33% Perubahan Harga (7D) -- Perubahan Harga (7D) --

GICTrade (GICT) harga masa nyata ialah $0.861261. Sepanjang 24 jam yang lalu, GICT didagangkan antara $ 0.850629 rendah dan $ 0.864843 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GICT sepanjang masa ialah $ 1.26, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.379423.

Dari segi prestasi jangka pendek, GICT telah berubah sebanyak -0.03% sejak sejam yang lalu, -0.33% dalam 24 jam dan -- dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GICTrade (GICT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 4.81K$ 4.81K $ 4.81K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 86.13M$ 86.13M $ 86.13M Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Had Pasaran semasa GICTrade ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 4.81K. Bekalan edaran GICT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 100000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 86.13M.