GIFFORDwear (GIFF) Maklumat Harga (USD)

GIFFORDwear (GIFF) harga masa nyata ialah $0.00021966. Sepanjang 24 jam yang lalu, GIFF didagangkan antara $ 0.00021888 rendah dan $ 0.00022607 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GIFF sepanjang masa ialah $ 0.177305, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00004194.

Dari segi prestasi jangka pendek, GIFF telah berubah sebanyak -0.63% sejak sejam yang lalu, -2.15% dalam 24 jam dan -10.23% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GIFFORDwear (GIFF) Maklumat Pasaran

Had Pasaran semasa GIFFORDwear ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 9.51. Bekalan edaran GIFF ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 219.66K.