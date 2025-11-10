GIFT Harga Hari Ini

Harga langsung GIFT (GIFT) hari ini ialah $ 0.128602, dengan 0.01% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GIFT kepada USD penukaran adalah $ 0.128602 setiap GIFT.

GIFT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 403,830, dengan bekalan edaran sebanyak 3.14M GIFT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GIFT didagangkan antara $ 0.128578 (rendah) dan $ 0.128622 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.140837, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.118325.

Dalam prestasi jangka pendek, GIFT dipindahkan +0.00% dalam sejam terakhir dan -0.05% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GIFT (GIFT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 403.83K$ 403.83K $ 403.83K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 403.83K$ 403.83K $ 403.83K Bekalan Peredaran 3.14M 3.14M 3.14M Jumlah Bekalan 3,140,135.0 3,140,135.0 3,140,135.0

