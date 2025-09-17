Apakah itu Gifto (GFT)

Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people.

Gifto Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gifto (GFT) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gifto (GFT) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gifto.

Semak Gifto ramalan harga sekarang!

GFT kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gifto (GFT)

Memahami tokenomik Gifto (GFT) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GFT dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gifto (GFT) Berapakah nilai Gifto (GFT) hari ini? Harga langsung GFT dalam USD ialah 0 USD , dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini. Apakah harga semasa GFT ke USD? $ 0 . Lihat Harga semasa GFT ke USD ialah. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat. Apakah had pasaran Gifto? Had pasaran untuk GFT ialah $ 213.21K USD . Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token. Apakah bekalan edaran GFT? Bekalan edaran GFT ialah 2.24B USD . Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GFT? GFT mencapai harga ATH sebanyak 0.964192 USD . Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GFT? GFT melihat harga ATL sebanyak 0 USD . Berapakah jumlah dagangan GFT? Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GFTialah -- USD . Adakah GFT akan naik lebih tinggi tahun ini? GFT mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GFTramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.

Gifto (GFT) Kemas Kini Industri Penting