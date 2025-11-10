Gifts Strategy Harga Hari Ini

Harga langsung Gifts Strategy (GIFTSTR) hari ini ialah $ 0.00348745, dengan 7.94% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GIFTSTR kepada USD penukaran adalah $ 0.00348745 setiap GIFTSTR.

Gifts Strategy kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 323,068, dengan bekalan edaran sebanyak 92.07M GIFTSTR. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GIFTSTR didagangkan antara $ 0.00349 (rendah) dan $ 0.00386783 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00692033, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00037459.

Dalam prestasi jangka pendek, GIFTSTR dipindahkan -0.13% dalam sejam terakhir dan -5.32% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 323.07K$ 323.07K $ 323.07K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 339.00K$ 339.00K $ 339.00K Bekalan Peredaran 92.07M 92.07M 92.07M Jumlah Bekalan 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

Had Pasaran semasa Gifts Strategy ialah $ 323.07K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GIFTSTR ialah 92.07M, dengan jumlah bekalan sebanyak 96613869.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 339.00K.