Giga Cat (GCAT) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00378515$ 0.00378515 $ 0.00378515 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -- Perubahan Harga (1D) -- Perubahan Harga (7D) +0.52% Perubahan Harga (7D) +0.52%

Giga Cat (GCAT) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GCAT didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GCAT sepanjang masa ialah $ 0.00378515, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GCAT telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, -- dalam 24 jam dan +0.52% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Giga Cat (GCAT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 13.61$ 13.61 $ 13.61 Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 33.85K$ 33.85K $ 33.85K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Giga Cat ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 13.61. Bekalan edaran GCAT ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 33.85K.