Giga POTUS (POTUS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00232126$ 0.00232126 $ 0.00232126 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.08% Perubahan Harga (1D) -0.42% Perubahan Harga (7D) +7.77% Perubahan Harga (7D) +7.77%

Giga POTUS (POTUS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, POTUS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi POTUS sepanjang masa ialah $ 0.00232126, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, POTUS telah berubah sebanyak +0.08% sejak sejam yang lalu, -0.42% dalam 24 jam dan +7.77% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Giga POTUS (POTUS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.76K$ 18.76K $ 18.76K Bekalan Peredaran 999.88M 999.88M 999.88M Jumlah Bekalan 999,880,221.455927 999,880,221.455927 999,880,221.455927

Had Pasaran semasa Giga POTUS ialah $ 18.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran POTUS ialah 999.88M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999880221.455927. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.76K.