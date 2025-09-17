Giga Stacy (STACY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00192995$ 0.00192995 $ 0.00192995 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.84% Perubahan Harga (1D) +0.02% Perubahan Harga (7D) +3.48% Perubahan Harga (7D) +3.48%

Giga Stacy (STACY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STACY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STACY sepanjang masa ialah $ 0.00192995, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STACY telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +3.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Giga Stacy (STACY) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 55.52K$ 55.52K $ 55.52K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 55.52K$ 55.52K $ 55.52K Bekalan Peredaran 998.99M 998.99M 998.99M Jumlah Bekalan 998,990,433.195428 998,990,433.195428 998,990,433.195428

Had Pasaran semasa Giga Stacy ialah $ 55.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STACY ialah 998.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998990433.195428. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.52K.