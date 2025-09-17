Lagi Mengenai STACY

Giga Stacy Logo

Giga Stacy Harga (STACY)

Tidak tersenarai

1 STACY ke USD Harga Langsung:

--
----
0.00%1D
USD
Giga Stacy (STACY) Carta Harga Langsung
Giga Stacy (STACY) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
24J Rendah
$ 0
$ 0$ 0
24J Tinggi

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00192995
$ 0.00192995$ 0.00192995

$ 0
$ 0$ 0

+0.84%

+0.02%

+3.48%

+3.48%

Giga Stacy (STACY) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, STACY didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi STACY sepanjang masa ialah $ 0.00192995, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, STACY telah berubah sebanyak +0.84% sejak sejam yang lalu, +0.02% dalam 24 jam dan +3.48% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Giga Stacy (STACY) Maklumat Pasaran

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

--
----

$ 55.52K
$ 55.52K$ 55.52K

998.99M
998.99M 998.99M

998,990,433.195428
998,990,433.195428 998,990,433.195428

Had Pasaran semasa Giga Stacy ialah $ 55.52K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran STACY ialah 998.99M, dengan jumlah bekalan sebanyak 998990433.195428. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 55.52K.

Giga Stacy (STACY) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Giga Stacy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Giga Stacy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Giga Stacy kepada USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Giga Stacy kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+0.02%
30 Hari$ 0+0.10%
60 Hari$ 0-30.76%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Giga Stacy (STACY)

Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain. STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto. Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.

Giga Stacy (STACY) Sumber

Giga Stacy Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Giga Stacy (STACY) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Giga Stacy (STACY) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Giga Stacy.

STACY kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Giga Stacy (STACY)

Memahami tokenomik Giga Stacy (STACY) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token STACY dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Giga Stacy (STACY)

Berapakah nilai Giga Stacy (STACY) hari ini?
Harga langsung STACY dalam USD ialah 0 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa STACY ke USD?
Harga semasa STACY ke USD ialah $ 0. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Giga Stacy?
Had pasaran untuk STACY ialah $ 55.52K USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran STACY?
Bekalan edaran STACY ialah 998.99M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) STACY?
STACY mencapai harga ATH sebanyak 0.00192995 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa STACY?
STACY melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan STACY?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk STACYialah -- USD.
Adakah STACY akan naik lebih tinggi tahun ini?
STACY mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak STACYramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata wang kripto tertakluk kepada risiko pasaran yang tinggi dan turun naik harga. Anda harus melabur dalam projek dan produk yang anda kenali dan di mana anda memahami risiko yang terlibat. Anda harus mempertimbangkan dengan teliti pengalaman pelaburan anda, situasi kewangan, objektif pelaburan dan toleransi risiko dan berunding dengan penasihat kewangan bebas sebelum membuat sebarang pelaburan. Bahan ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan. Prestasi masa lalu bukanlah penunjuk prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Nilai pelaburan anda boleh turun dan juga naik, dan anda mungkin tidak dapat kembali jumlah yang anda laburkan. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk keputusan pelaburan anda. MEXC tidak bertanggungjawab atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk kepada Syarat Penggunaan dan Amaran Risiko kami. Sila ambil perhatian juga bahawa data yang berkaitan dengan mata wang kripto yang dinyatakan di atas dibentangkan di sini (seperti harga langsung semasanya) adalah berdasarkan sumber pihak ketiga. Ia dipersembahkan kepada anda atas dasar "seadanya'' dan untuk tujuan maklumat sahaja, tanpa sebarang representasi atau waranti. Pautan yang diberikan kepada tapak pihak ketiga juga bukan di bawah kawalan MEXC. MEXC tidak bertanggungjawab untuk kebolehpercayaan dan ketepatan tapak pihak ketiga tersebut dan kandungannya.