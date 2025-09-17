GIGABRAIN (GIGA🧠) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.006432$ 0.006432 $ 0.006432 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.27% Perubahan Harga (1D) -1.45% Perubahan Harga (7D) +14.74% Perubahan Harga (7D) +14.74%

GIGABRAIN (GIGA🧠) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GIGA🧠 didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GIGA🧠 sepanjang masa ialah $ 0.006432, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GIGA🧠 telah berubah sebanyak +0.27% sejak sejam yang lalu, -1.45% dalam 24 jam dan +14.74% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GIGABRAIN (GIGA🧠) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 30.44K$ 30.44K $ 30.44K Bekalan Peredaran 555.77M 555.77M 555.77M Jumlah Bekalan 555,768,848.55 555,768,848.55 555,768,848.55

Had Pasaran semasa GIGABRAIN ialah $ 30.44K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GIGA🧠 ialah 555.77M, dengan jumlah bekalan sebanyak 555768848.55. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 30.44K.