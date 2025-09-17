Gigabrain by virtuals (BRAIN) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.00483185 $ 0.00483185 $ 0.00483185 24J Rendah $ 0.00578037 $ 0.00578037 $ 0.00578037 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.00483185$ 0.00483185 $ 0.00483185 24J Tinggi $ 0.00578037$ 0.00578037 $ 0.00578037 Sepanjang Masa $ 0.01611427$ 0.01611427 $ 0.01611427 Harga Terendah $ 0.00115011$ 0.00115011 $ 0.00115011 Perubahan Harga (1J) -0.47% Perubahan Harga (1D) -0.54% Perubahan Harga (7D) -5.11% Perubahan Harga (7D) -5.11%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) harga masa nyata ialah $0.00563359. Sepanjang 24 jam yang lalu, BRAIN didagangkan antara $ 0.00483185 rendah dan $ 0.00578037 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi BRAIN sepanjang masa ialah $ 0.01611427, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.00115011.

Dari segi prestasi jangka pendek, BRAIN telah berubah sebanyak -0.47% sejak sejam yang lalu, -0.54% dalam 24 jam dan -5.11% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 5.63M$ 5.63M $ 5.63M Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Gigabrain by virtuals ialah $ 5.63M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran BRAIN ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 5.63M.