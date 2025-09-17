GigaChad (GIGACHAD) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.05% Perubahan Harga (1D) -0.72% Perubahan Harga (7D) -4.58% Perubahan Harga (7D) -4.58%

GigaChad (GIGACHAD) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GIGACHAD didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GIGACHAD sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GIGACHAD telah berubah sebanyak -0.05% sejak sejam yang lalu, -0.72% dalam 24 jam dan -4.58% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GigaChad (GIGACHAD) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Kelantangan (24J) $ 2.32K$ 2.32K $ 2.32K Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 710.06K$ 710.06K $ 710.06K Bekalan Peredaran 0.00 0.00 0.00 Jumlah Bekalan 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0 420,690,000,000,000.0

Had Pasaran semasa GigaChad ialah $ 0.00, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak $ 2.32K. Bekalan edaran GIGACHAD ialah 0.00, dengan jumlah bekalan sebanyak 420690000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 710.06K.