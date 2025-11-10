GIGADOT Harga Hari Ini

Harga langsung GIGADOT (GDOT) hari ini ialah $ 3.2, dengan 1.34% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GDOT kepada USD penukaran adalah $ 3.2 setiap GDOT.

GIGADOT kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 38,697,841, dengan bekalan edaran sebanyak 12.04M GDOT. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GDOT didagangkan antara $ 3.04 (rendah) dan $ 3.29 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4.82, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.25.

Dalam prestasi jangka pendek, GDOT dipindahkan -1.45% dalam sejam terakhir dan +9.96% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GIGADOT (GDOT) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 38.70M$ 38.70M $ 38.70M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 38.70M$ 38.70M $ 38.70M Bekalan Peredaran 12.04M 12.04M 12.04M Jumlah Bekalan 12,042,780.77915569 12,042,780.77915569 12,042,780.77915569

