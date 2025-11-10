Tokenomik GIGADOT (GDOT)

Lihat cerapan utama tentang GIGADOT (GDOT), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 16:52:52 (UTC+8)
GIGADOT (GDOT) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GIGADOT (GDOT), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 39.27M
Jumlah Bekalan:
$ 12.04M
Bekalan Edaran:
$ 12.04M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 39.27M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 4.82
Terendah Sepanjang Masa:
$ 1.25
Harga Semasa:
$ 3.21
GIGADOT (GDOT) Maklumat

GIGADOT is a capital-efficient token that gives holders exposure to DOT while earning yields from multiple sources simultaneously. It solves a common dilemma for DOT holders who previously had to choose between staking rewards, lending yields, or DeFi participation.GIGADOT is a composite product that combines yield from up to four sources:

GIGADOT is a composite product that combines yield from up to four sources:

vDOT (liquid-staked DOT by Bifrost that earns staking rewards) aDOT (DOT supplied to Hydration's lending markets that earns lending interest) Trading fees from the vDOT-aDOT pool Additional DeFi incentives (when available) The result is a single token that earns yields from all four sources, creating a more efficient way to hold DOT.

Laman Web Rasmi:
https://app.hydration.net/

Tokenomik GIGADOT (GDOT): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GIGADOT (GDOT) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GDOT yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GDOT yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GDOT, terokai GDOT harga langsung token!

GDOT Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GDOT? Halaman ramalan harga GDOT kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.


Penafian

