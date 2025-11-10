GIGAETH Harga Hari Ini

Harga langsung GIGAETH (GETH) hari ini ialah $ 3,520.33, dengan 3.56% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GETH kepada USD penukaran adalah $ 3,520.33 setiap GETH.

GIGAETH kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 10,971,380, dengan bekalan edaran sebanyak 3.12K GETH. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GETH didagangkan antara $ 3,361.87 (rendah) dan $ 3,547.51 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 4,864.9, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 2,597.03.

Dalam prestasi jangka pendek, GETH dipindahkan -0.04% dalam sejam terakhir dan -9.00% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GIGAETH (GETH) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 10.97M$ 10.97M $ 10.97M Bekalan Peredaran 3.12K 3.12K 3.12K Jumlah Bekalan 3,121.581085647638 3,121.581085647638 3,121.581085647638

Had Pasaran semasa GIGAETH ialah $ 10.97M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GETH ialah 3.12K, dengan jumlah bekalan sebanyak 3121.581085647638. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 10.97M.