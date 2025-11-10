Giggle Panda Harga Hari Ini

Harga langsung Giggle Panda (GIGL) hari ini ialah $ 0.00014307, dengan 2.81% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GIGL kepada USD penukaran adalah $ 0.00014307 setiap GIGL.

Giggle Panda kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 142,456, dengan bekalan edaran sebanyak 1.00B GIGL. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GIGL didagangkan antara $ 0.00013067 (rendah) dan $ 0.00014246 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00017051, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00011113.

Dalam prestasi jangka pendek, GIGL dipindahkan +3.14% dalam sejam terakhir dan -0.54% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Giggle Panda (GIGL) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 142.46K$ 142.46K $ 142.46K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 142.46K$ 142.46K $ 142.46K Bekalan Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Jumlah Bekalan 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Had Pasaran semasa Giggle Panda ialah $ 142.46K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GIGL ialah 1.00B, dengan jumlah bekalan sebanyak 1000000000.0. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 142.46K.