giggleched is a project built in and for the Solana's ecosystem. We aspire to bring together a community of like-minded individuals that enjoy creating and building content that in turn strengthens and grows said community.
Stealth launch, no token tax,. 100% of token supply was to initial liquidity and burned. An Aerodrome gauge has since been established.
What makes giggleched Coin unique is its inspiration from the popular "Giga Chad" meme, which has a strong following on the internet.
In summary, giggleched Coin is a meme-inspired token that provides a fun and lighthearted way for investors and fans of internet memes to participate in the cryptocurrency market.
Teroka tokenomik utama dan data harga untuk giggleched (CHED), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.
Tokenomik giggleched (CHED): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan
Memahami tokenomik giggleched (CHED) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.
Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:
Jumlah Bekalan:
Bilangan maksimum token CHED yang telah atau akan dicipta.
Bekalan Edaran:
Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.
Bekalan Maks:
Had tetap tentang bilangan token CHED yang boleh wujud secara keseluruhan.
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.
Kadar Inflasi:
Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.
Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?
Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.
Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.
Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.
FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.
Setelah anda memahami tokenomik CHED, terokai CHED harga langsung token!
