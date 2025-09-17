Giggles (GIGGLES) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0.001376 $ 0.001376 $ 0.001376 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0.001376$ 0.001376 $ 0.001376 Sepanjang Masa $ 0.00630719$ 0.00630719 $ 0.00630719 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +1.07% Perubahan Harga (1D) +27.78% Perubahan Harga (7D) -10.91% Perubahan Harga (7D) -10.91%

Giggles (GIGGLES) harga masa nyata ialah $0.00123197. Sepanjang 24 jam yang lalu, GIGGLES didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0.001376 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GIGGLES sepanjang masa ialah $ 0.00630719, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GIGGLES telah berubah sebanyak +1.07% sejak sejam yang lalu, +27.78% dalam 24 jam dan -10.91% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Giggles (GIGGLES) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.23M$ 1.23M $ 1.23M Bekalan Peredaran 999.48M 999.48M 999.48M Jumlah Bekalan 999,475,049.5503893 999,475,049.5503893 999,475,049.5503893

Had Pasaran semasa Giggles ialah $ 1.23M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GIGGLES ialah 999.48M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999475049.5503893. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.23M.