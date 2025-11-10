Giko Cat Harga Hari Ini

Harga langsung Giko Cat (GIKO) hari ini ialah $ 0.145977, dengan 9.53% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GIKO kepada USD penukaran adalah $ 0.145977 setiap GIKO.

Giko Cat kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 1,459,365, dengan bekalan edaran sebanyak 10.00M GIKO. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GIKO didagangkan antara $ 0.132188 (rendah) dan $ 0.150024 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 6.95, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.118118.

Dalam prestasi jangka pendek, GIKO dipindahkan -2.19% dalam sejam terakhir dan -13.89% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Giko Cat (GIKO) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 1.46M$ 1.46M $ 1.46M Bekalan Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Jumlah Bekalan 9,999,191.352218091 9,999,191.352218091 9,999,191.352218091

Had Pasaran semasa Giko Cat ialah $ 1.46M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GIKO ialah 10.00M, dengan jumlah bekalan sebanyak 9999191.352218091. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 1.46M.