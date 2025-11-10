Gimo Staked 0G Harga Hari Ini

Harga langsung Gimo Staked 0G (ST0G) hari ini ialah $ 1.88, dengan 14.48% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa ST0G kepada USD penukaran adalah $ 1.88 setiap ST0G.

Gimo Staked 0G kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 187,899, dengan bekalan edaran sebanyak 100.00K ST0G. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, ST0G didagangkan antara $ 1.61 (rendah) dan $ 2.17 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 3.34, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 1.049.

Dalam prestasi jangka pendek, ST0G dipindahkan +0.54% dalam sejam terakhir dan +76.47% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Gimo Staked 0G (ST0G) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 187.90K
Kelantangan (24J) --
Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 187.90K
Bekalan Peredaran 100.00K
Jumlah Bekalan 99,999.71132061962

Had Pasaran semasa Gimo Staked 0G ialah $ 187.90K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran ST0G ialah 100.00K, dengan jumlah bekalan sebanyak 99999.71132061962. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 187.90K.