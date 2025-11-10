Ging Gong Kaew Harga Hari Ini

Harga langsung Ging Gong Kaew (GGK) hari ini ialah --, dengan 12.49% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GGK kepada USD penukaran adalah -- setiap GGK.

Ging Gong Kaew kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 116,142, dengan bekalan edaran sebanyak 999.84M GGK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GGK didagangkan antara $ 0 (rendah) dan $ 0 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00224676, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dalam prestasi jangka pendek, GGK dipindahkan +3.40% dalam sejam terakhir dan +118.79% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

Ging Gong Kaew (GGK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 116.14K$ 116.14K $ 116.14K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 116.14K$ 116.14K $ 116.14K Bekalan Peredaran 999.84M 999.84M 999.84M Jumlah Bekalan 999,838,682.868152 999,838,682.868152 999,838,682.868152

Had Pasaran semasa Ging Gong Kaew ialah $ 116.14K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GGK ialah 999.84M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999838682.868152. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 116.14K.