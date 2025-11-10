Tokenomik Ging Gong Kaew (GGK)

Lihat cerapan utama tentang Ging Gong Kaew (GGK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:05:45 (UTC+8)
Ging Gong Kaew (GGK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Ging Gong Kaew (GGK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 179.08K
Jumlah Bekalan:
$ 999.84M
Bekalan Edaran:
$ 999.84M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 179.08K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00224676
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
Harga Semasa:
$ 0.00018319
Ging Gong Kaew (GGK) Maklumat

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

Laman Web Rasmi:
https://pump.fun/coin/4SXJJw2GKVTeoxqjrcrFNb3S59632wXjVRSJN8kFpump

Tokenomik Ging Gong Kaew (GGK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Ging Gong Kaew (GGK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GGK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GGK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GGK, terokai GGK harga langsung token!

