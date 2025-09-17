GINGER GANG (GINGER) Maklumat Harga (USD)

GINGER GANG (GINGER) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GINGER didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GINGER sepanjang masa ialah $ 0.00881812, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GINGER telah berubah sebanyak -- sejak sejam yang lalu, 0.00% dalam 24 jam dan +21.35% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

GINGER GANG (GINGER) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 50.76K$ 50.76K $ 50.76K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 50.76K$ 50.76K $ 50.76K Bekalan Peredaran 999.72M 999.72M 999.72M Jumlah Bekalan 999,724,905.724766 999,724,905.724766 999,724,905.724766

Had Pasaran semasa GINGER GANG ialah $ 50.76K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GINGER ialah 999.72M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999724905.724766. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 50.76K.