Tokenomik GIRLS (GIRLS)

Lihat cerapan utama tentang GIRLS (GIRLS), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

GIRLS (GIRLS) Maklumat

Our mission is to unite all guys in the simple idea of "We Love Girls", together we will make sure our community known all over the world and then we will reach billions of MarketCap and it will give all of us financial freedom so that we can have fun, meet girls, more girls because, say it again: "We Love Girls". 👑 GIRLS — when crypto becomes art! 👑 GIRLS inspire new heights.🌸 GIRLS are reshaping the crypto world with humor and style.🌸 GIRLS bring the energy that moves you forward!🌸

Laman Web Rasmi:
https://welovegirls.xyz

GIRLS (GIRLS) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GIRLS (GIRLS), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 8.01K
$ 8.01K
Jumlah Bekalan:
$ 999.56M
$ 999.56M
Bekalan Edaran:
$ 999.56M
$ 999.56M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 8.01K
$ 8.01K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00190055
$ 0.00190055
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0
Harga Semasa:
$ 0
$ 0

Tokenomik GIRLS (GIRLS): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GIRLS (GIRLS) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GIRLS yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GIRLS yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GIRLS, terokai GIRLS harga langsung token!

GIRLS Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GIRLS? Halaman ramalan harga GIRLS kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Penafian

Data Tokenomik pada halaman ini adalah daripada sumber pihak ketiga. MEXC tidak menjamin ketepatannya. Sila buat kajian menyeluruh sebelum melabur.