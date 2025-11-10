GIVEBACK Harga Hari Ini

Harga langsung GIVEBACK (GBACK) hari ini ialah $ 0.00034601, dengan 3.26% perubahan sepanjang 24 jam yang lalu. Kadar semasa GBACK kepada USD penukaran adalah $ 0.00034601 setiap GBACK.

GIVEBACK kini berada pada kedudukan #- mengikut permodalan pasaran pada $ 345,987, dengan bekalan edaran sebanyak 999.93M GBACK. Dalam tempoh 24 jam yang lalu, GBACK didagangkan antara $ 0.00032767 (rendah) dan $ 0.00037241 (tinggi), mencerminkan aktiviti pasaran. Paras tertinggi sepanjang masa ialah $ 0.00043264, manakala paras terendah sepanjang masa ialah $ 0.00010812.

Dalam prestasi jangka pendek, GBACK dipindahkan -3.48% dalam sejam terakhir dan +37.01% sepanjang 7 hari lalu. Sepanjang hari lalu, volum dagangan mencapai --.

GIVEBACK (GBACK) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 345.99K$ 345.99K $ 345.99K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 345.99K$ 345.99K $ 345.99K Bekalan Peredaran 999.93M 999.93M 999.93M Jumlah Bekalan 999,927,665.698395 999,927,665.698395 999,927,665.698395

Had Pasaran semasa GIVEBACK ialah $ 345.99K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GBACK ialah 999.93M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999927665.698395. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 345.99K.