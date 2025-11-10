Tokenomik GIVEBACK (GBACK)

Lihat cerapan utama tentang GIVEBACK (GBACK), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
Kemas kini terakhir halaman: 2025-11-10 18:05:51 (UTC+8)
GIVEBACK (GBACK) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk GIVEBACK (GBACK), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 325.18K
$ 325.18K
Jumlah Bekalan:
$ 999.93M
$ 999.93M
Bekalan Edaran:
$ 999.93M
$ 999.93M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 325.18K
$ 325.18K
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 0.00043264
$ 0.00043264
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0.00010812
$ 0.00010812
Harga Semasa:
$ 0.00032521
$ 0.00032521

GIVEBACK (GBACK) Maklumat

Give Back Coin $GBACK transforms how the world funds relief and humanitarian aid. By combining blockchain transparency, community power, and sustainable funding through creator rewards. GiveBack Coin is a purpose-driven cryptocurrency designed to combine blockchain technology with real-world generosity. The project’s mission is to turn everyday crypto activity trading, holding, and community growth into meaningful social impact.

Unlike traditional cryptocurrencies focused purely on profit, GiveBack Coin dedicates up to 50% of its profits to charitable donations and community aid projects, such as feeding the homeless, supporting humanitarian efforts, and funding local outreach programs.

Built on the Solana blockchain, GiveBack Coin offers fast, low-cost, and transparent transactions, ensuring that every contribution and donation is traceable and accountable. The community also plays a central role holders can help vote on which causes and charities receive support

Laman Web Rasmi:
https://givebackcoin.fun/

Tokenomik GIVEBACK (GBACK): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik GIVEBACK (GBACK) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GBACK yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GBACK yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GBACK, terokai GBACK harga langsung token!

GBACK Ramalan Harga

Ingin tahu ke mana hala tuju GBACK? Halaman ramalan harga GBACK kami menggabungkan sentimen pasaran, arah aliran sejarah dan penunjuk teknikal untuk memberikan pandangan yang berpandangan ke hadapan.

Mengapa Anda Perlu Memilih MEXC?

Beli kripto dengan hanya 1 USDT: Cara termudah anda untuk kripto!

Penafian

