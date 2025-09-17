Glades (GLDS) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0.00507594$ 0.00507594 $ 0.00507594 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.35% Perubahan Harga (1D) -5.32% Perubahan Harga (7D) -8.82% Perubahan Harga (7D) -8.82%

Glades (GLDS) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLDS didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLDS sepanjang masa ialah $ 0.00507594, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLDS telah berubah sebanyak -0.35% sejak sejam yang lalu, -5.32% dalam 24 jam dan -8.82% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Glades (GLDS) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 419.88K$ 419.88K $ 419.88K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 441.96K$ 441.96K $ 441.96K Bekalan Peredaran 949.96M 949.96M 949.96M Jumlah Bekalan 999,910,857.236532 999,910,857.236532 999,910,857.236532

Had Pasaran semasa Glades ialah $ 419.88K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLDS ialah 949.96M, dengan jumlah bekalan sebanyak 999910857.236532. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 441.96K.