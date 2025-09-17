Glaze (GLAZE) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0 $ 0 $ 0 24J Rendah $ 0 $ 0 $ 0 24J Tinggi 24J Rendah $ 0$ 0 $ 0 24J Tinggi $ 0$ 0 $ 0 Sepanjang Masa $ 0$ 0 $ 0 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) +0.28% Perubahan Harga (1D) -1.68% Perubahan Harga (7D) +24.61% Perubahan Harga (7D) +24.61%

Glaze (GLAZE) harga masa nyata ialah --. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLAZE didagangkan antara $ 0 rendah dan $ 0 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLAZE sepanjang masa ialah $ 0, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLAZE telah berubah sebanyak +0.28% sejak sejam yang lalu, -1.68% dalam 24 jam dan +24.61% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Glaze (GLAZE) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 18.59K$ 18.59K $ 18.59K Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 18.59K$ 18.59K $ 18.59K Bekalan Peredaran 846.09M 846.09M 846.09M Jumlah Bekalan 846,093,836.949107 846,093,836.949107 846,093,836.949107

Had Pasaran semasa Glaze ialah $ 18.59K, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLAZE ialah 846.09M, dengan jumlah bekalan sebanyak 846093836.949107. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 18.59K.