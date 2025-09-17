Lagi Mengenai GLEEC

Gleec Coin Logo

Gleec Coin Harga (GLEEC)

Tidak tersenarai

1 GLEEC ke USD Harga Langsung:

$0.02900887$0.02900887
-41.90%1D
mexc
Data token ini diperoleh daripada pihak ketiga.
USD
Gleec Coin (GLEEC) Carta Harga Langsung
Kemas kini terakhir halaman: 2025-09-17 11:16:34 (UTC+8)

Gleec Coin (GLEEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam:
$ 0.0290067$ 0.0290067
24J Rendah
$ 0.050008$ 0.050008
24J Tinggi

$ 0.0290067$ 0.0290067

$ 0.050008$ 0.050008

$ 12.48$ 12.48

$ 0$ 0

-0.77%

-41.99%

+83.30%

+83.30%

Gleec Coin (GLEEC) harga masa nyata ialah $0.02900902. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLEEC didagangkan antara $ 0.0290067 rendah dan $ 0.050008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLEEC sepanjang masa ialah $ 12.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLEEC telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -41.99% dalam 24 jam dan +83.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gleec Coin (GLEEC) Maklumat Pasaran

$ 5.42M$ 5.42M

--
$ 6.09M
$ 6.09M$ 6.09M

186.76M 186.76M

210,000,075.51456 210,000,075.51456

Had Pasaran semasa Gleec Coin ialah $ 5.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLEEC ialah 186.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000075.51456. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.09M.

Gleec Coin (GLEEC) Sejarah Harga USD

Pada hari ini, perubahan harga Gleec Coin kepada USD adalah $ -0.02099871501117083.
Dalam 30 hari yang lalu, perubahan harga Gleec Coin kepada USD adalah $ +0.1004441813.
Dalam 60 hari yang lalu, perubahan harga Gleec Coin kepada USD adalah $ +0.1025584109.
Dalam 90 hari yang lalu, perubahan harga Gleec Coin kepada USD adalah $ 0.

TempohPerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.02099871501117083-41.99%
30 Hari$ +0.1004441813+346.25%
60 Hari$ +0.1025584109+353.54%
90 Hari$ 0--

Apakah itu Gleec Coin (GLEEC)

Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.

Gleec Coin (GLEEC) Sumber

Laman Web Rasmi

Gleec Coin Ramalan Harga (USD)

Berapakah nilai Gleec Coin (GLEEC) dalam USD esok, minggu depan, atau bulan depan? Apakah nilai aset Gleec Coin (GLEEC) anda pada 2025, 2026, 2027, 2028 — atau 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat ramalan harga kami untuk meneroka ramalan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gleec Coin.

Semak Gleec Coin ramalan harga sekarang!

GLEEC kepada Mata Wang Tempatan

Tokenomik Gleec Coin (GLEEC)

Memahami tokenomik Gleec Coin (GLEEC) boleh memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Daripada cara token diedarkan kepada cara bekalan diuruskan, tokenomik mendedahkan struktur teras ekonomi projek. Ketahui tentang token GLEEC dan tokenomiknya yang meluas sekarang!

Orang Juga Bertanya: Soalan Lain Mengenai Gleec Coin (GLEEC)

Berapakah nilai Gleec Coin (GLEEC) hari ini?
Harga langsung GLEEC dalam USD ialah 0.02900902 USD, dikemas kini dalam masa nyata dengan data pasaran terkini.
Apakah harga semasa GLEEC ke USD?
Harga semasa GLEEC ke USD ialah $ 0.02900902. Lihat MEXC Converter untuk penukaran token yang tepat.
Apakah had pasaran Gleec Coin?
Had pasaran untuk GLEEC ialah $ 5.42M USD. Had pasaran = harga semasa × bekalan edaran. Ia menunjukkan jumlah nilai pasaran dan kedudukan token.
Apakah bekalan edaran GLEEC?
Bekalan edaran GLEEC ialah 186.76M USD.
Apakah harga tertinggi sepanjang masa (ATH) GLEEC?
GLEEC mencapai harga ATH sebanyak 12.48 USD.
Berapakah harga terendah (ATL) sepanjang masa GLEEC?
GLEEC melihat harga ATL sebanyak 0 USD.
Berapakah jumlah dagangan GLEEC?
Jumlah dagangan 24 jam Langsung untuk GLEECialah -- USD.
Adakah GLEEC akan naik lebih tinggi tahun ini?
GLEEC mungkin meningkat tahun ini bergantung pada keadaan pasaran dan perkembangan projek. Semak GLEECramalan harga untuk analisis yang lebih mendalam.
Penafian

