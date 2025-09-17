Gleec Coin (GLEEC) Maklumat Harga (USD)

Julat perubahan harga 24 jam: $ 0.0290067 $ 0.0290067 $ 0.0290067 24J Rendah $ 0.050008 $ 0.050008 $ 0.050008 24J Tinggi 24J Rendah $ 0.0290067$ 0.0290067 $ 0.0290067 24J Tinggi $ 0.050008$ 0.050008 $ 0.050008 Sepanjang Masa $ 12.48$ 12.48 $ 12.48 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1J) -0.77% Perubahan Harga (1D) -41.99% Perubahan Harga (7D) +83.30% Perubahan Harga (7D) +83.30%

Gleec Coin (GLEEC) harga masa nyata ialah $0.02900902. Sepanjang 24 jam yang lalu, GLEEC didagangkan antara $ 0.0290067 rendah dan $ 0.050008 tinggi , menunjukkan turun naik pasaran aktif. Harga tertinggi GLEEC sepanjang masa ialah $ 12.48, manakala harga terendah sepanjang masa ialah $ 0.

Dari segi prestasi jangka pendek, GLEEC telah berubah sebanyak -0.77% sejak sejam yang lalu, -41.99% dalam 24 jam dan +83.30% dalam 7 hari yang lalu. Ini memberikan anda gambaran keseluruhan pantas tentang aliran harga terkini dan dinamik pasaran di MEXC.

Gleec Coin (GLEEC) Maklumat Pasaran

Modal Pasaran $ 5.42M$ 5.42M $ 5.42M Kelantangan (24J) ---- -- Cap Pasaran Dicairkan Sepenuhnya $ 6.09M$ 6.09M $ 6.09M Bekalan Peredaran 186.76M 186.76M 186.76M Jumlah Bekalan 210,000,075.51456 210,000,075.51456 210,000,075.51456

Had Pasaran semasa Gleec Coin ialah $ 5.42M, dengan volum dagangan 24 jam sebanyak --. Bekalan edaran GLEEC ialah 186.76M, dengan jumlah bekalan sebanyak 210000075.51456. Penilaian Dicairkan Sepenuhnya (FDV) ialah $ 6.09M.