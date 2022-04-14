Tokenomik Gleec Coin (GLEEC)

Lihat cerapan utama tentang Gleec Coin (GLEEC), termasuk bekalan token, model pengedaran dan data pasaran masa nyata.
USD

Gleec Coin (GLEEC) Maklumat

Built on Komodo Chain and with a Total Supply of 210 Million Coins, Gleec Coin categorizes as an utility asset with a wide range of applications. Not only can you buy or sell Gleec Coin on several top exchanges, you can also use it to top-up your Visa Gleec Card and pay for goods and services.

Laman Web Rasmi:
https://gleec.com

Gleec Coin (GLEEC) Tokenomik & Analisis Harga

Teroka tokenomik utama dan data harga untuk Gleec Coin (GLEEC), termasuk modal pasaran, butiran bekalan, FDV dan sejarah harga. Fahami nilai semasa dan kedudukan pasaran token sepintas lalu.

Modal Pasaran:
$ 3.36M
$ 3.36M$ 3.36M
Jumlah Bekalan:
$ 210.00M
$ 210.00M$ 210.00M
Bekalan Edaran:
$ 186.76M
$ 186.76M$ 186.76M
FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):
$ 3.78M
$ 3.78M$ 3.78M
Tertinggi Sepanjang Masa:
$ 12.48
$ 12.48$ 12.48
Terendah Sepanjang Masa:
$ 0
$ 0$ 0
Harga Semasa:
$ 0.01800679
$ 0.01800679$ 0.01800679

Tokenomik Gleec Coin (GLEEC): Metrik Utama Diterangkan dan Kes Penggunaan

Memahami tokenomik Gleec Coin (GLEEC) adalah penting untuk menganalisis nilai jangka panjang, kemampanan dan potensinya.

Metrik Utama dan Cara Ia Dikira:

Jumlah Bekalan:

Bilangan maksimum token GLEEC yang telah atau akan dicipta.

Bekalan Edaran:

Bilangan token kini tersedia di pasaran dan dipegang oleh orang awam.

Bekalan Maks:

Had tetap tentang bilangan token GLEEC yang boleh wujud secara keseluruhan.

FDV (Penilaian Dicairkan Sepenuhnya):

Dikira sebagai harga semasa × bekalan maks, memberikan unjuran jumlah had pasaran jika semua token berada dalam edaran.

Kadar Inflasi:

Mencerminkan betapa pantas token baharu diperkenalkan, menjejaskan kekurangan dan pergerakan harga jangka panjang.

Mengapakah Metrik Ini Penting untuk Pedagang?

Bekalan edaran yang tinggi = kecairan yang lebih besar.

Bekalan maksimum terhad + inflasi rendah = potensi kenaikan harga jangka panjang.

Pengedaran token telus = kepercayaan yang lebih baik dalam projek dan risiko kawalan berpusat yang lebih rendah.

FDV tinggi dengan had pasaran semasa yang rendah = kemungkinan isyarat penilaian berlebihan.

Setelah anda memahami tokenomik GLEEC, terokai GLEEC harga langsung token!

Penafian

